Воєнні злочини РФ в Україні вивчать в Гаазі

Гаага. Фото: ЄП

https://racurs.ua/ua/n167558-voienni-zlochyny-rf-v-ukrayini-vyvchat-v-gaazi.html

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Гаазький трибунал загрожує росіянам через вторгнення в Україну. Прокурор міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан висловив занепокоєність і заявив, що суд може взятися за цю справу.

Він нагадав, що МКС з 2015 року має повноваження на розслідування порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених на українській території, включно з тимчасово окупованими територіями. Про це йдеться в офіційній заяві прокурора.

Слідкую за подіями в Україні та навколо неї… Нагадую всім сторонам, які вчиняють насильство на українській території, що мій офіс може втілити свою юрисдикцію для розслідування будь-яких актів геноциду, злочинів проти людства та військових злочинів, вчинених в Україні, — йдеться у заяві.

Хан обіцяє подальші кроки у розслідування цієї справи після свого повернення з Бангладеш. Карім Хан окремо зазначив, що міжнародний злочин агресії як такий не може стати предметом розслідування, оскільки ані України, ані Росія не є сторонами Римського статуту МКС.

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За індивідуальною заявою України розслідування може стосуватися лише окремих осіб, причетних до злочинів, передбачених міжнародним гуманітарним правом, причому обвинувачуваними можуть стати ті, що «скоював ці злочини, у тому числі давав накази, або робив інший внесок у скоєння таких злочинів».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорнобильську зону захопили російські окупанти, станом на ранок 25 лютого там зафіксовано збільшення радіації. Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників у зоні відчуження наразі неможливо.