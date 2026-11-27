Понад 100 тис. людей вважаються зниклими безвісти, фото: «Суспільне Полтава»

https://racurs.ua/ua/n217679-u-reiestri-znyklyh-bezvisty-117-tysyach-ludey.html

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У Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі містяться дані про понад 117 тис. людей.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артура Добросердова.

На сьогодні мова йде про понад 117 000 зниклих безвісти за особливих обставин, — зазначив він. — Ця цифра включає і військових, і цивільних, і дітей, і іноземних громадян, які на законних підставах перебували в Україні. І по них наразі триває розшук.

Він додав, що оприлюднення детальної статистики щодо кількості зниклих безвісти окремо серед військовослужбовців, цивільних осіб та дітей є чутливим питанням із огляду на безпекову ситуацію — ці дані, особливо в динаміці, противник може використовувати для аналізу наслідків бойових дій, для оцінювання втрат серед особового складу Сил оборони, ситуації на окремих напрямках фронту та гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях.

Тому з міркувань національної безпеки ми не розголошуємо точну кількість осіб у розрізі цих категорій, — наголосив Добросердов.

Джерело: «Укрніформ»