Де зараз точаться бої — оновлені дані Генштабу

https://racurs.ua/ua/n167560-de-zaraz-tochatsya-boyi-onovleni-dani-genshtabu.html

Ракурс

Де зараз точаться бої з російськими окупантами станом на 10.00 25 лютого, розповів Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації. Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі і Криму, — вказали у Генштабі.

З метою залякування населення України ворог все частіше вибирає для ураження об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Також відомо, що на білоруському аеродромі Гомель здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту.

Через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостемель, противник вирішив висуватися своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель — Чернігів — Київ, — додали у Генштабі.

Також там повідомили, що на Сіверщині підрозділи 1 отбр по річці Білоус зупинили противника. Зараз ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю.

Ворог рветься на напрямку Козелець — Бровари та напрямку Конотоп — Ніжин — Київ. Втрачено місто Конотоп. На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани вийшов на рубіж Херсона, Нової Каховки, Каховки з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за Мелітополь, — вказали у Генштабі.



.



На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей на досяг.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ раніше сьогодні повідомив, що на чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку. Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.