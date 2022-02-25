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Российскую крылатую ракету сбили под Винницей. Фото: Командування

Российскую крылатую ракету сбили под Винницей (ВИДЕО)

25 фев 2022, 12:48
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Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в своем Facebook.

Наши военные сбили российскую крылатую ракету — под Винницей! Слава ВСУ!, — написал Борзов.

Как сообщили очевидцы атаки, вражеская ракета летела в направлении аэропорта «Гавришевка», расположенного вблизи Винницы. Из-за угрозы обстрела в городе была объявлена кратковременная воздушная опасность.



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Сегодня утром враг обстрелял воинскую часть 2269К (эскадрилью), которая дислоцируется вблизи города Калиновка. В результате попадания ракеты ранены три человека. Всем им оказывается помощь в местной районной больнице.

Напомним, ранее мы сообщали, что военный самолет России сбили в Черкасской области. Сейчас в селе Вознесенское ищут пилота, капитулировавшего во время падения сбитой военной техники врага.

Источник: Ракурс


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