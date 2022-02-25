Какие города смогли отбить ВСУ, где самая тяжелая ситуация – данные ОП

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Атаку России на Украину мужественно отбивают наши защитники. Столица Украины продолжает обороняться, власти призывают киевлян записываться в территориальную оборону.

Наиболее опасной остается ситуация на северо-западе Киева. В Черниговской, Сумской и близ Харькова наступление противника остановлено. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В направлении Дымер — Иванков продолжаются бои у населенных пунктов Гостомель, Ворзель, Буча. Там ситуация остается самой сложной.

Пытаются наступать российские войска, но там наши механизированные части выставили надежный заслон. Уничтожены несколько вертолетов противника и по меньшей мере одна колонна боевой техники, — рассказал чиновник.

На Черниговском направлении, по его словам, украинские войска приостановили наступление противника. В настоящее время активные боевые действия там не ведутся. Враг накапливает резервы.

В Сумской области противник также перегруппировывается и готовится к попытке дальнейшего наступления, но там надежно держат оборону Вооруженные силы. За эти направления можем беспокоиться уже меньше, — сказал советник руководителя Офиса президента.

Возле Харькова украинские защитники с утра остановили еще одну попытку наступления. Город под контролем Украины.

В зоне проведения ООС враг почти не наступает, там проходят артиллерийские дуэли и работают ДРГ.

В Мелитополе ситуация неоднозначна. В окрестностях города есть российские войска, пришедшие из Крыма. Но другую часть удерживают украинские военные, которые держат оборону и не дают продвигаться дальше в сторону Мариуполя, — рассказал Арестович.

Возле Херсона, по его словам, российские войска пытаются перейти реку Днепр, после того как был уничтожен Антоновский мост. Украинские силы держат оборону, ситуация управляемая.

Также Арестович отметил, что утром было несколько воздушных ударов, в том числе по Киеву. Наши силы ПВО сбили две крылатые ракеты и один самолет типа Су-27. Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают.

Также были нанесены авиаудары по Ровно, аэродрому Белой Церкви и Василькову на Киевщине. Число ударов уменьшается, что указывает на то, что запасы ракет у противника заканчиваются, заметил советник руководителя Офиса президента.

Генштаб Вооруженных сил сообщает, что украинские военные уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине, а также колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов.

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В Мариуполе продолжаются боевые действия по всем направлениям, также сообщается о воздушной тревоге в Ровно и обстреле воинской части в Ушомире Житомирской области.