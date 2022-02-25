Збиття російського літака Су-27 потрапило на відео. Фото: Су-27

https://racurs.ua/ua/n167566-zbyttya-rosiyskogo-litaka-su-27-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Вторгнення РФ триває другу добу. Українські військові збили російський винищувач Су-27, льотчик — в полоні.

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують відбивають повітряну атаку противника. Про це повідомляє оперативний штаб ЗСУ.

Зранку було кілька повітряних ударів. Зокрема, по місту Київ. Наші сили ППО збили щонайменше дві крилаті ракети. І один літак типу Су-27, — йдеться у повідомленні.



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Льотчика Су-27 зараз допитують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військовий літак Росії збили у Черкаській області. Зараз у селі Вознесенське шукають пілота, який капітулював під час падіння збитої військової техніки ворога.