Харків обстріляли з реактивної артилерії, декілька ракет не розірвалися

https://racurs.ua/ua/n167565-harkiv-obstrilyaly-z-reaktyvnoyi-artyleriyi-dekilka-raket-ne-rozirvalysya-foto-video.html

Ракурс

Харків уранці 25 лютого обстріляли з «Градів». У місті пролунали вибухи, а згодом харків’яни помітили декілька снарядів, які не розірвалися на вулицях міста.

Частина фото, які опублікували в мережі громадяни, зроблені в районі Кінного ринку. Неподалік розташована Академія Нацгвардії. Це південний схід Харкова, приблизно 3 км від центру міста.

Згодом на околицях Харкова помітили спалені російські «Гради», а поруч — загиблого російського військового.

Через обстріли у Харкові скоротили рух громадського транспорту — про це заявив мер Терехов. Він також закликав мешканців міста негайно спуститися у метро або інші укриття.

Мерія попередила, що снаряди, які не розірвались, не можна чіпати.

Якщо бачите, терміново телефонуйте у поліцію, — йдеться у повідомленні.

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За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, Харків обстрілюють зі «Смерчів» та «Ураганів». Харків’яни повідомляють, що чують періодичні залпи. На Нових Будинках — щохвилини по кілька залпів.