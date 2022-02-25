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Ракурс
Харьков обстреляли из реактивной артиллерии, несколько ракет не разорвались

Харьков обстреляли из реактивной артиллерии, несколько ракет не разорвались (ФОТО, ВИДЕО)

25 фев 2022, 13:13
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Харьков утром 25 февраля был обстрелян из «Градов». В городе прогремели взрывы, а впоследствии харьковчане заметили несколько снарядов, которые не разорвались на улицах города.

Часть фото, опубликованных в сети гражданами, сделаны в районе Конного рынка. Недалеко находится Академия Нацгвардии. Это юго-восток Харькова, примерно в 3 км от центра города.

Впоследствии в окрестностях Харькова заметили сожженные российские «Грады», а рядом — погибшего российского военного.

Харьков обстреляли из реактивной артиллерии, несколько ракет не разорвались

Харьков обстреляли из реактивной артиллерии, несколько ракет не разорвались

Из-за обстрелов в Харькове сократили движение общественного транспорта — об этом заявил мэр Терехов. Он также призвал жителей города немедленно спускаться в метро или другие укрытия.

Мэрия предупредила, что неразорвавшиеся снаряды нельзя трогать.

Если видите, срочно звоните в полицию, — говорится в сообщении.

Харьков обстреляли из реактивной артиллерии, несколько ракет не разорвались



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По информации советника главы МВД Антона Геращенко, Харьков обстреливают из «Смерчей» и «Ураганов». Харьковчане сообщают, что слышат периодические залпы. На Новых Домах ежеминутно несколько залпов.

Харьков обстреляли из реактивной артиллерии, несколько ракет не разорвались

Источник: Ракурс


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