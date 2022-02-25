Сбивание российского самолета Су-27 попало на видео

https://racurs.ua/n167566-sbivanie-rossiyskogo-samoleta-su-27-popalo-na-video.html

Ракурс

Вторжение РФ длится вторые сутки. Украинские военные сбили российский истребитель Су-27, летчик — в плену.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отражать воздушную атаку противника. Об этом сообщает оперативный штаб ВСУ.

Утром было несколько воздушных ударов. В частности, по городу Киев. Наши силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты. И один самолет типа Су-27, — говорится в сообщении.



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Летчика Су-27 сейчас допрашивают.

Напомним, ранее мы сообщали, что военный самолет России сбили в Черкасской области. Сейчас в селе Вознесенское ищут пилота, капитулировавшего во время падения сбитой военной техники врага.