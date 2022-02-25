Зеленский предложил Путину встретиться и сесть за стол переговоров (ВИДЕО)

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, записал новое обращение на фоне активной борьбы с российскими оккупантами.

Глава государства поблагодарил Вооруженные силы и назвал вторжение России в Украину началом войны против Европы. Обращение опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство. Вторжение России — это война против Европы. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить границы силой, — подчеркнул президент.

Также Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров. Президент во время обращения перешел на русский язык.

Во всех городах Украины продолжаются бои. Давайте сядем за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, — сказал он.

Также Зеленский призвал добровольцев со всего мира ехать в Украину и защищать Европу рядом с украинцами.

Президент подчеркнул, что у Европы достаточно сил, чтобы остановить эту агрессию — Украина ждет от Запада санкций против РФ.

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