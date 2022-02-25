Зеленский предложил Путину встретиться и сесть за стол переговоров

Зеленский предложил Путину встретиться и сесть за стол переговоровhttps://racurs.ua/n167567-zelenskiy-predlojil-putinu-vstretitsya-i-sest-za-stol-peregovorov.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, записал новое обращение на фоне активной борьбы с российскими оккупантами.
Глава государства поблагодарил Вооруженные силы и назвал вторжение России в Украину началом войны против Европы. Обращение опубликовано на странице Зеленского в Facebook.
Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство. Вторжение России — это война против Европы. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить границы силой, — подчеркнул президент.
Также Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров. Президент во время обращения перешел на русский язык.
Во всех городах Украины продолжаются бои. Давайте сядем за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, — сказал он.
Также Зеленский призвал добровольцев со всего мира ехать в Украину и защищать Европу рядом с украинцами.
Президент подчеркнул, что у Европы достаточно сил, чтобы остановить эту агрессию — Украина ждет от Запада санкций против РФ.
Аннулирование виз для россиян, отключение от Swift, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба. Сегодня все это должно быть на столе, поскольку речь идет об угрозе всей Европе, — заявил Зеленский.