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Всі російські диверсанти в Києві знищені. Фото: МВС
Всі російські диверсанти в Києві знищені — МВСhttps://racurs.ua/ua/n167572-vsi-rosiyski-dyversanty-v-kyievi-znyscheni-mvs.htmlРакурс
Російські диверсанти повністю знищені в Києві, всі групи були зачищені українськими військовими.
Ситуація стабілізувалася, паніки нема. Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко.
Наголошується, що Київ — ключова ціль російської агресії. Зараз до Києва заходить українська військова техніка, для того, щоб стримувати оборону Києва.
Звертаюсь до киян — не знімайте техніку, — сказав він..
Також МЗС розробило чатбот для підозрілих міток — туди можна скинути фото з мітками РФ.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що армія Росії обстріляла з «Градів» дитсадок у Ворзелі, де на той момент перебували 50 дітей.