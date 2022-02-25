Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Всі російські диверсанти в Києві знищені. Фото: МВС

Всі російські диверсанти в Києві знищені — МВС

25 лют 2022, 14:55
999

Російські диверсанти повністю знищені в Києві, всі групи були зачищені українськими військовими.

Ситуація стабілізувалася, паніки нема. Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Наголошується, що Київ — ключова ціль російської агресії. Зараз до Києва заходить українська військова техніка, для того, щоб стримувати оборону Києва.

Звертаюсь до киян — не знімайте техніку, — сказав він.



.

Також МЗС розробило чатбот для підозрілих міток — туди можна скинути фото з мітками РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що армія Росії обстріляла з «Градів» дитсадок у Ворзелі, де на той момент перебували 50 дітей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів