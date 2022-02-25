Армія РФ обстріляла з “Градів” дитсадок у Ворзелі, де були 50 дітей

https://racurs.ua/ua/n167571-armiya-rf-obstrilyala-z-gradiv-dytsadok-u-vorzeli-de-buly-50-ditey.html

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Армія Росії обстріляла з «Градів» дитсадок у Ворзелі, де на той момент перебували 50 дітей. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Росії допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню «Град» в одне з приміщень дитячого будинку у Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. У результаті зазначених протиправних дій постраждалі відсутні, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходились в інших приміщеннях, — зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо евакуації дітей.

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Окрім цього, Охтирку обстріляли «Ураганами». Потрапили в сховище та дитячий садок. Є загиблі і важкі поранені, зокрема й діти. Про це повідомила Сумська військова адміністрація.

Нагадаємо, 25 лютого РФ продовжила масовані обстріли вздовж лінії зіткнення на Донбасі, крім того, російська армія близько 6.00 обстріляла аеропорт у Рівному, і намагалася поцілити Київ. Бої також йшли у Сумах, Мелітополі, Гостомелі й на Харківщині. Сили ППО ЗСУ збили бойовий безпілотник, частини якого пошкодили дев’ятиповерхівку в столичній Дарниці, мешканців довелося евакуювати через загрозу обвалення будинку. Водночас у Пентагоні заявили, що російські війська випустили понад 160 ракет по території України, а держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Москва намагатиметься «повалити» український уряд.