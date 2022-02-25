Росіяни підбили в Чорному морі судна під прапорами Румунії і Панами

https://racurs.ua/ua/n167570-rosiyany-pidbyly-v-chornomu-mori-sudna-pid-praporamy-rumuniyi-i-panamy-foto.html

Ракурс

Корабель ВМФ Росії підбив два іноземні судна на рейді поблизу порту «Південний» (це між Одесою та Очаковом).

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав, що російський військовий корабель підбив бункеровщик «Міленіум Спіріт» під прапором Молдови за 12 миль від порту «Південний».

Зв’язку з судном немає, — повідомив Залужний.

Згодом стало вдіомо, що на якірній стоянці порту «Південний» військові РФ підбили ще одно судно Namura Queen (прапор Панама).