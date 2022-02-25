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Росіяни підбили в Чорному морі судна під прапорами Румунії і Панами
Росіяни підбили в Чорному морі судна під прапорами Молдови і Панами (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n167570-rosiyany-pidbyly-v-chornomu-mori-sudna-pid-praporamy-rumuniyi-i-panamy-foto.htmlРакурс
Корабель ВМФ Росії підбив два іноземні судна на рейді поблизу порту «Південний» (це між Одесою та Очаковом).
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав, що російський військовий корабель підбив бункеровщик «Міленіум Спіріт» під прапором Молдови за 12 миль від порту «Південний».
Зв’язку з судном немає, — повідомив Залужний.
Згодом стало вдіомо, що на якірній стоянці порту «Південний» військові РФ підбили ще одно судно Namura Queen (прапор Панама).
Імовірно влучила ракета. Загиблих немає. За попередньою інформацією, є один травмований, — повідомив «Суспільному» директор порту ТІС Андрій Ставніцер..