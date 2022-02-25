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ВМФ РФ подбил в Черном море суда под флагами Молдовы и Панамы
ВМФ РФ подбил в Черном море суда под флагами Молдовы и Панамы (ФОТО)https://racurs.ua/n167570-vmf-rf-podbil-v-chernom-more-suda-pod-flagami-moldovy-i-panamy-foto.htmlРакурс
Корабль ВМФ России подбил два иностранных судна на рейде вблизи порта «Южный» (это между Одессой и Очаковом).
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что российский военный корабль подбил бункеровщик «Миллениум Спирит» под флагом Молдовы в 12 милях от порта «Южный».
Связи с судном нет, — сообщил Залужный.
Впоследствии стало известно, что на якорной стоянке порта «Южный» военные РФ подбили еще одно судно Namura Queen (флаг Панама).
Вероятно, попала ракета. Погибших нет. По предварительной информации, есть один травмированный, — сообщил «Суспільному» директор порта ТИС Андрей Ставницер..