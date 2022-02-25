ВМФ РФ подбил в Черном море суда под флагами Молдовы и Панамы

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Ракурс

Корабль ВМФ России подбил два иностранных судна на рейде вблизи порта «Южный» (это между Одессой и Очаковом).

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что российский военный корабль подбил бункеровщик «Миллениум Спирит» под флагом Молдовы в 12 милях от порта «Южный».

Связи с судном нет, — сообщил Залужный.

Впоследствии стало известно, что на якорной стоянке порта «Южный» военные РФ подбили еще одно судно Namura Queen (флаг Панама).