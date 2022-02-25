Полиция оттеснила желающих попасть на поезд Киев-Львов. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n167569-policiya-ottesnila-jelauschih-popast-na-poezd-kiev-lvov.html

Ракурс

В Киеве на вокзале полиция оттеснила желающих попасть на поезд Киев-Львов. На киевском вокзале была слышна авиация, сейчас происходит стрельба.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

На вокзале в Киеве очень много людей, часть из которых пытались попасть в вагон поезда «Киев-Львов», но полиция оттеснила часть людей. Они остались на перроне, возвращаются в переходы и метро. Слышны звуки авиации, — говорится в Telegram-канале Суспільне.

Укрзализныця отправила эвакуационный рейс из Запорожья, теперь можно подходить на вокзал, ситуация под контролем. Детали относительно направления движения — у начальника поезда и дежурного по вокзалу.

Просим во время движения поезда не публиковать геолокацию и графиковые детали, — заявили в Укрзалізниці.



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Напомним, ранее мы сообщали, что атаку России на Украину мужественно отбивают наши защитники. Столица Украины продолжает обороняться, власти призывают киевлян записываться в территориальную оборону. Наиболее опасной остается ситуация на северо-западе от Киева. На Черниговщине, Сумщине и у Харькова наступление противника остановлено.

Источник: Новое время