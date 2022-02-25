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Блокируйте войска, или заткнитесь — Притула обратился к российскому шоу-бизнесу

Блокируйте войска, или заткнитесь — Притула обратился к российскому шоу-бизнесу (ВИДЕО)

25 фев 2022, 14:05
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Политик, волонтер и шоу-мэн Сергей Притула обратился к представителям российского шоу-бизнеса. Запись он сделал на русском языке, чтобы, по его словам, его поняли бывшие знакомые, с которыми Притула когда-то пересекался на концертах или эфирах.

Он саркастически поблагодарил коллег из РФ за поддержку в соцсетях, но заявил, что этого слишком мало, чтобы остановить Путина. Притула советует блокировать военные части и аэродромы, с которых взлетают российские самолеты, чтобы бомбить Украину.



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Напомним, ранее часть представителей российского шоу-бизнеса заявила о своем негативном отношении к войне. Впоследствии во многих городах РФ прошли акции протеста, на которых задержали до 2 тыс. человек.

Протестовать не только в Инстаграм советовал россиянам раньше и президент Украины.

Источник: Ракурс


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