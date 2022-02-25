Блокуйте війська, або заткніться - Притула звернувся до російського шоу-бізнесу (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n167568-blokuyte-viyska-abo-zatknitsya-prytula-zvernuvsya-do-rosiyskogo-shou-biznesu-video.html

Ракурс

Політик, волонтер і шоу-мен Сергій Притула звернувся до представників російського шоу-бізнесу. Запис він зробив російською, аби, за його словами, його зрозуміли колишні знайомі, з якими Притула перетинався на концертах чи ефірах.

Він саркастично подякував колегам з РФ за підтримку в соцмережах, але заявив, що цього надто мало, щоб зупинити Путіна. Притула радить блокувати військові частини та аеродроми, з яких злітають російські літаки, щоб бомбити Україну.

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Нагадаємо, раніше частина представників російського шоу-бізнесу заявила про своє негативне ставлення до війни. Згодом у багатьох містах РФ відбулися акції протесту, на яких затримали до 2 тис. осіб.

Протестувати не тільки в Інстаграм радив росіянам раніше і президент України.