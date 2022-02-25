Поліція відтіснила охочих потрапити на поїзд Київ-Львів

Поліція відтіснила охочих потрапити на потяг до Львова у Києві. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n167569-policiya-vidtisnyla-ohochyh-potrapyty-na-poyizd-kyyiv-lviv.html

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У Києві на вокзалі поліція відтіснила охочих потрапили на потяг Київ-Львів. На київському вокзалі було чутно авіацію, зараз відбувається стрільба.

Про це повідомляє «Новое время» з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

На вокзалі в Києві дуже багато людей, частина із них намагались потрапити до вагона поїзда «Київ-Львів», але поліція відтіснила частину людей. Вони лишились на пероні, повертаються в переходи та метро. Чутно звуки авіації, — йдеться в Telegram-каналі Суспільне.

Укрзалізниця відправила евакуаційний рейс із Запоріжжя, тепер можна підходити на вокзал, ситуація під контролем. Деталі щодо напрямку руху — у начальника поїзда та чергового по вокзалу.

Просимо під час руху поїзда не публікувати геолокацію та графікові деталі, — заявили в Укрзалізниці.



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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що атаку Росії на Україну мужньо відбивають наші захисники. Столиця України продовжує оборонятися, влада закликає киян записуватися до територіальної оборони. Найбільш небезпечною залишається ситуація на північному заході від Києва. На Чернігівщині, Сумщині й біля Харкова наступ противника зупинено.

Джерело: Новое время