Армия РФ обстреляла из «Градов» детсад в Ворзеле, где было 50 детей

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Армия России обстреляла из «Градов» детсад в Ворзеле, где на тот момент находились 50 детей. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Во время ведения боевых действий военнослужащими России допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня «Град» в одно из помещений детского дома в Ворзеле в Киевской области, в котором находилось 50 детей. В результате указанных противоправных действий пострадавшие отсутствуют, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях, — отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. Принимаются меры по эвакуации детей.

Кроме этого, Ахтырку обстреляли «Ураганами». Попали в хранилище и детский сад. Есть погибшие и тяжелые раненые, в том числе дети. Об этом сообщила Сумская военная администрация.

Напомним, 25 февраля РФ продолжила массированные обстрелы вдоль линии столкновения на Донбассе, кроме того, российская армия около 6.00 обстреляла аэропорт в Ровно и пыталась попасть в Киев. Бои также шли в Сумах, Мелитополе, Гостомеле и Харьковской области. Силы ПВО ВСУ сбили боевой беспилотник, части которого повредили девятиэтажку в столичной Дарнице, жителей пришлось эвакуировать из-за угрозы обрушения дома. В то же время в Пентагоне заявили, что российские войска выпустили более 160 ракет по территории Украины, а госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Москва будет пытаться «свергнуть» украинское правительство.