Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Все российские диверсанты в Киеве уничтожены. Фото: МВД

Все российские диверсанты в Киеве уничтожены — МВД

25 фев 2022, 14:55
999

Российские диверсанты полностью уничтожены в Киеве, все группы были зачищены украинскими военными.

Ситуация стабилизировалась, паники нет. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.

Отмечается, что Киев — ключевая цель российской агрессии. Сейчас в Киев заходит украинская военная техника, чтобы сдерживать оборону.

Обращаюсь к киевлянам — не снимайте технику, — сказал он.



.

Также МИД разработал чат для подозрительных меток — туда можно сбросить фото с метками РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что армия России обстреляла из «Градов» детсад в Ворзеле, где на тот момент находились 50 детей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров