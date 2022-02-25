Все российские диверсанты в Киеве уничтожены. Фото: МВД

https://racurs.ua/n167572-vse-rossiyskie-diversanty-v-kieve-unichtojeny-mvd.html

Ракурс

Российские диверсанты полностью уничтожены в Киеве, все группы были зачищены украинскими военными.

Ситуация стабилизировалась, паники нет. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.

Отмечается, что Киев — ключевая цель российской агрессии. Сейчас в Киев заходит украинская военная техника, чтобы сдерживать оборону.

Обращаюсь к киевлянам — не снимайте технику, — сказал он.



.



Также МИД разработал чат для подозрительных меток — туда можно сбросить фото с метками РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что армия России обстреляла из «Градов» детсад в Ворзеле, где на тот момент находились 50 детей.