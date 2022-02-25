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Все российские диверсанты в Киеве уничтожены. Фото: МВД
Все российские диверсанты в Киеве уничтожены — МВДhttps://racurs.ua/n167572-vse-rossiyskie-diversanty-v-kieve-unichtojeny-mvd.htmlРакурс
Российские диверсанты полностью уничтожены в Киеве, все группы были зачищены украинскими военными.
Ситуация стабилизировалась, паники нет. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.
Отмечается, что Киев — ключевая цель российской агрессии. Сейчас в Киев заходит украинская военная техника, чтобы сдерживать оборону.
Обращаюсь к киевлянам — не снимайте технику, — сказал он..
Также МИД разработал чат для подозрительных меток — туда можно сбросить фото с метками РФ.
Напомним, ранее мы сообщали, что армия России обстреляла из «Градов» детсад в Ворзеле, где на тот момент находились 50 детей.