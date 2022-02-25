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Ракурс
Путин предложил Украине сдаться в Минске

Путин предложил Украине сдаться в Минске

25 фев 2022, 15:23
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В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

Как известно, сегодня президент Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Первоначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь Л/ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса, — рассказал Песков.



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По словам Пескова, Путин готов направить в Минск на переговоры представителей Минобороны, МИДа и администрации президента.

Ранее о готовности к переговорам сообщил Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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