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Терміново перевірити дахи багатоповерхівок на наявність міток просять киян
Терміново перевірити дахи багатоповерхівок на наявність міток РФ просять киянhttps://racurs.ua/ua/n167585-terminovo-pereviryty-dahy-bagatopoverhivok-na-nayavnist-mitok-prosyat-kyyan.htmlРакурс
Терміново перевірити дахи багатоповерхівок на наявність «міток для десанту Росії» просить мешканців Києва місцева влада.
Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки — просимо засипати їх землею або чимось накрити, — вказали у Київській міській державній адміністрації.
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