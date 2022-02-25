Терміново перевірити дахи багатоповерхівок на наявність міток просять киян

Терміново перевірити дахи багатоповерхівок на наявність «міток для десанту Росії» просить мешканців Києва місцева влада.

Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки — просимо засипати їх землею або чимось накрити, — вказали у Київській міській державній адміністрації.