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Ракурс
Терміново перевірити дахи багатоповерхівок на наявність міток просять киян

Терміново перевірити дахи багатоповерхівок на наявність міток РФ просять киян

25 лют 2022, 18:27
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Терміново перевірити дахи багатоповерхівок на наявність «міток для десанту Росії» просить мешканців Києва місцева влада.

Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки — просимо засипати їх землею або чимось накрити, — вказали у Київській міській державній адміністрації.



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Джерело: Ракурс


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