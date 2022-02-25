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Ракурс
Срочно проверить крыши многоэтажек на наличие меток просят киевлян

Срочно проверить крыши многоэтажек на наличие меток РФ просят киевлян

25 фев 2022, 18:27
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Срочно проверить крыши многоэтажек на наличие «меток для десанта России» просят жителей Киева местные власти.

Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток. В случае если будут обнаружены какие-то отметки — просим засыпать их землей или чем-то накрыть, — указали в Киевской городской государственной администрации.



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Источник: Ракурс


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