Срочно проверить крыши многоэтажек на наличие меток РФ просят киевлян

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Срочно проверить крыши многоэтажек на наличие меток просят киевлян
Срочно проверить крыши многоэтажек на наличие меток РФ просят киевлянhttps://racurs.ua/n167585-srochno-proverit-kryshi-mnogoetajek-na-nalichie-metok-rf-prosyat-kievlyan.htmlРакурс
Срочно проверить крыши многоэтажек на наличие «меток для десанта России» просят жителей Киева местные власти.
Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток. В случае если будут обнаружены какие-то отметки — просим засыпать их землей или чем-то накрыть, — указали в Киевской городской государственной администрации.
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