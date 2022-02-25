Срочно проверить крыши многоэтажек на наличие меток РФ просят киевлян

Срочно проверить крыши многоэтажек на наличие «меток для десанта России» просят жителей Киева местные власти.

Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток. В случае если будут обнаружены какие-то отметки — просим засыпать их землей или чем-то накрыть, — указали в Киевской городской государственной администрации.