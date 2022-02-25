В Чернигове атаковали здание СБУ. Фото:

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Ракурс

Областное управление СБУ в Чернигове атаковали — здание спецслужбы горит после попадания двух снарядов.

Возгорание двухэтажного здания произошло около 15.15. К тушению пожара привлекли восемь человек и две единицы техники ГСЧС. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как заявил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, в городе обстреляли линии электропередач. «Суспільне» пишет, что в связи с этим в микрорайоне ЗАЗ и на улице Летной могут быть перебои со светом. Городские власти также не рекомендуют выходить на улицу в районах Рокоссовского и 1 мая.

Также коммунальщики «Черниговводоканала» сообщили, что четыре снаряда или ракеты в 14.15 атаковали водонасосную станцию № 3. Есть повреждения оборудования и сетей электропитания.

Сложная ситуация остается в Харькове — центр города обстреляли кассетными ракетами. Как сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, снаряды упали на взлетную полосу авиазавода, на улице Сумской. В результате обстрела ранения получили три курсанта Национальной гвардии.

Тем временем в соцсетях распространяют видео того, как россияне обстреливают жилые кварталы города из систем залпового огня. По информации «Суспільного», харьковчане слышат новые залпы в районах Салтовка, Новые Дома, Горизонт, со стороны аэропорта.

Внимание, на видео нецензурная лексика!

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Напомним, 25 февраля армия России обстреляла из «Градов» детсад в Ворзеле, где на тот момент находились 50 детей. Кроме этого, Ахтырку обстреляли «Ураганами». Попали в хранилище и детский сад. Есть погибшие и тяжелые раненые, в том числе и дети.