У Чернігові атакували будівлю СБУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n167582-viyna-u-chernigovi-atakuvaly-budivlu-sbu-a-harkiv-obstriluut-raketamy.html

Ракурс

Обласне управління СБУ в Чернігові атакували — будівля спецслужби горить після потрапляння двох снарядів.

Загоряння двоповерхової будівлі сталося близько 15.15. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі залучили вісьмох осіб та дві одиниці техніки ДСНС. Про це 25 лютого повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як заявив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако, в місті обстріляли лінії електропередач. «Суспільне» пише, що у зв’язку з цим у мікрорайоні ЗАЗ та на вулиці Льотній можуть бути перебої зі світлом. Міська влада також не рекомендує виходити на вулицю в районах Рокосовського та 1 Травня.

Також комунальники «Чернігівводоканалу» повідомили, що чотири снаряди або ракети о 14.15 атакували водонасосну станцію № 3. Є пошкодження обладнання та мереж електроживлення.

Складною ситуація залишається у Харкові — центр міста обстріляли касетними ракетами. Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook, снаряди впали на злітну смугу авіазаводу, на вулиці Сумській. Внаслідок обстрілу поранення дістали троє курсантів Національної гвардії.

Тим часом в соцмережах шириться відео того, як росіяни обстрілюють житлові квартали міста з систем залпового вогню. За інформацією «Суспільного», харків’яни чують нові залпи в районах Салтівка, Нові Будинки, Горизонт, з боку аеропорту.

.

Увага, на відео нецензурна лексика!

Нагадаємо, 25 лютого армія Росії обстріляла з «Градів» дитсадок у Ворзелі, де на той момент перебували 50 дітей. Окрім цього, Охтирку обстріляли «Ураганами». Потрапили в сховище та дитячий садок. Є загиблі і важкі поранені, зокрема й діти.