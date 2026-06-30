Російська армія може почати наступ на Чернігівську область, заявив Олександр Сирський. Фото:

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Армія РФ розглядає кілька варіантів наступальних операцій із півночі.

Російський генштаб вже підготував декілька варіантів дій. Один із варіантів передбачає наступ з території Білорусі. Однак, навряд чи білоруська влада дозволить росіянам знову використовували білоруську територію як плацдарм. Але в Україні такий варіант відпрацьовують. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв’ю ТСН.

За його словами, росіяни можуть почати наступ з Брянської області РФ, але не на Київ, а на Чернігівщину.

Найімовірніший варіант, і це підтверджується кількома даними, можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області… Не на Київ, на Чернігівську область, — зазначив він.

Сирський вважає, що таким чином окупанти намагатимуться проникнути вглиб території України, щоб змусити перекинути підрозділи Сил оборони із основних важливих напрямків. Зокрема це стосується тих ділянок фронту, де Україна проводить активні дії. Таким чином Москва хоче розтягнути фронт та позбавити Україну резервів.

Нагадаємо, 2 травня український президент Володимир Зеленський заявив про специфічну активність на окремих ділянках кордону між Україною та Білоруссю. А вже 20 травня Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили ймовірність наступальних операцій РФ із Білорусі. Було ухвалено, що українські сили будуть збільшені на Чернігівсько-Київському напрямку.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь «не буде втягнута» у війну Росії проти України. Однак додав, що країна може вступити у війну з Україною лише у випадку збройної агресії проти Білорусі.

Джерело: ТСН