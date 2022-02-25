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Україна звернулась до МАГАТЕ через підвищення радіаційного рівня біля ЧАЕС
Україна звернулась до МАГАТЕ через підвищення радіаційного рівня біля ЧАЕСhttps://racurs.ua/ua/n167583-ukrayina-zvernulas-do-magate-cherez-pidvyschennya-radiaciynogo-rivnya-bilya-chaes.htmlРакурс
Зареєстроване зростання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання на постах моніторингу Зони відчуження Чорнобильської АЕС. Про це повідомило Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр».
Україна з цього приводу звернеться в МАГАТЕ.
Раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що до зростання рівня радіації призвело пересування російської важкої техніки по забрудненій радіонуклідами території. В результаті підіймається пилюка, яка підвищує радіаційний фон.
Цей пил осяде також на колесах та траках техніки й частково буде винесений за межі Зони відчуження. Радіоактивного пилу надихаються і сам вороги, вивозячи його в легенях та на слизових оболонках, звідки змити вже майже неможливо.
Стан ядерних установок та інших об'єкта ЧАЕС — без змін, — додали в Держагентстві.
Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про фактичну втрату контролю над ядерними і радіаційними об'єктами у зоні відчуження та зростання радіаційного фону у зв’язку із захопленням станції російськими окупантами.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
Зазначені дії РФ є прямим порушенням Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 08 червня 1977 року, — йдеться у повідомленні.
У міністерстві нагадали, що у сховищах відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 та СВЯП-2 знаходиться понад 22 000 відпрацьованих тепловидільних збірок реактору.
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У жахливих руках агресора ця значна кількість плутонію-239 може перетворитися на ядерну бомбу, яка перетворить тисячі гектарів у мертву безжиттєву пустелю, — наголосили в Міндовкілля.