Україна звернулась до МАГАТЕ через підвищення радіаційного рівня біля ЧАЕС

Зареєстроване зростання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання на постах моніторингу Зони відчуження Чорнобильської АЕС. Про це повідомило Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр».

Раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що до зростання рівня радіації призвело пересування російської важкої техніки по забрудненій радіонуклідами території. В результаті підіймається пилюка, яка підвищує радіаційний фон.

Україна з цього приводу звернеться в МАГАТЕ.

Цей пил осяде також на колесах та траках техніки й частково буде винесений за межі Зони відчуження. Радіоактивного пилу надихаються і сам вороги, вивозячи його в легенях та на слизових оболонках, звідки змити вже майже неможливо.

Стан ядерних установок та інших об'єкта ЧАЕС — без змін, — додали в Держагентстві.

Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про фактичну втрату контролю над ядерними і радіаційними об'єктами у зоні відчуження та зростання радіаційного фону у зв’язку із захопленням станції російськими окупантами.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначені дії РФ є прямим порушенням Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 08 червня 1977 року, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що у сховищах відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 та СВЯП-2 знаходиться понад 22 000 відпрацьованих тепловидільних збірок реактору.

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