Путин не будет договариваться со «стаей наркоманов и неонацистов» из Киева

Глава РФ Владимир Путин. Скриншот с видео

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, 25 февраля записал новое обращение.

В своем заявлении Путин заявил, что основные столкновения в ходе «спецоперации России» в Украине происходят с «националистическими формированиями». Соответствующее обращение оккупанта опубликовали российские СМИ в YouTube.

Путину мерещится, что «неонацисты» выставляют тяжелое вооружение прямо в центре крупных городов Украины, чтобы вызвать ответный удар. Также диктатор считает, что «украинские националисты» играют роль «заградительных отрядов в войсках». Глава РФ начал заискивать с украинскими военными, чтобы те «брали власть в свои руки».

Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, — заявил он.

Путин подчеркнул, что не ждет договоренности со «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ». Агрессор также приплел сюда «участие иностранных консультантов, в том числе американских советников».

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва обозначила его «как цель номер один», а его семью — «как цель номер два». Глава государства убеждает, что российские оккупанты хотят уничтожить украинского президента.