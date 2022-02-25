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Ракурс
Джонсон вывесил флаг Украины над резиденцией в Лондоне

Джонсон вывесил флаг Украины над резиденцией в Лондоне (ФОТО)

25 фев 2022, 18:48
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, вывесил над своей резиденцией в Лондоне флаг Украины в знак поддержки украинского народа и мужественных защитников нашей страны. Об этом говорится в Twitter-сообщении Джонсона.

Государственный флаг Украины развевается над Даунинг-стрит. Соединенное Королевство будет работать столько, сколько нужно, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины, — написал Джонсон.



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Ранее премьер Великобритании прокомментировал агрессию России. Он предупредил о «немыслимых последствиях» бездействия Запада в связи с вторжением России. Джонсон напомнил, что Великобритания была одной из первых стран Европы, приславшей оборонное вооружение Украине. По его словам, Европа также должна коллективно отказаться от зависимости от нефти и газа, которые дали Путину контроль над Европой.

Источник: Ракурс


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