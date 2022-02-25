Джонсон вывесил флаг Украины над резиденцией в Лондоне

https://racurs.ua/n167587-djonson-vyvesil-flag-ukrainy-nad-rezidenciey-v-londone-foto.html

Ракурс

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, вывесил над своей резиденцией в Лондоне флаг Украины в знак поддержки украинского народа и мужественных защитников нашей страны. Об этом говорится в Twitter-сообщении Джонсона.

Государственный флаг Украины развевается над Даунинг-стрит. Соединенное Королевство будет работать столько, сколько нужно, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины, — написал Джонсон.

.

Ранее премьер Великобритании прокомментировал агрессию России. Он предупредил о «немыслимых последствиях» бездействия Запада в связи с вторжением России. Джонсон напомнил, что Великобритания была одной из первых стран Европы, приславшей оборонное вооружение Украине. По его словам, Европа также должна коллективно отказаться от зависимости от нефти и газа, которые дали Путину контроль над Европой.