ЗСУ збили вертоліт і Су-25 росіян на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n167612-zsu-zbyly-vertolit-i-su-25-rosiyan-na-donbasi.html

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Україна завзято чинить опір російському загарбнику. У ніч на 26 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил зенітний ракетний комплекс С-300 Повітряних сил ЗС України збив дві ворожі цілі — вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Крім того, голова фракції СН у Раді Давід Арахамія написав у своїх соцмережах, що над Васильковом Київської області ЗСУ збили два російських вертольоти та один винищувач.

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Раніше повідомлялося, що у цьому районі Київщини тривають запеклі бої — росіяни роблять спробу десанту з повітря. Крім того, саме під Васильковом Повітряні сили збили російський ІЛ-76 МД з десантом.