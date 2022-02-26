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Ракурс
ЗСУ збили вертоліт і Су-25 росіян на Донбасі

ЗСУ збили вертоліт і Су-25 росіян на Донбасі

26 лют 2022, 01:47
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Україна завзято чинить опір російському загарбнику. У ніч на 26 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил зенітний ракетний комплекс С-300 Повітряних сил ЗС України збив дві ворожі цілі — вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Крім того, голова фракції СН у Раді Давід Арахамія написав у своїх соцмережах, що над Васильковом Київської області ЗСУ збили два російських вертольоти та один винищувач.



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Раніше повідомлялося, що у цьому районі Київщини тривають запеклі бої — росіяни роблять спробу десанту з повітря. Крім того, саме під Васильковом Повітряні сили збили російський ІЛ-76 МД з десантом.

Джерело: Ракурс


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