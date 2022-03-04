Российские орки уничтожили школу в Житомире (ВИДЕО)

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У Житомирі російські окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини. Вранці 4 березня загарбники обстріляли з повітря ліцей № 25, який знаходиться у центрі міста.

Інформація щодо жертв та потерпілих уточнюється. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлін.

Російські окупанти завдали ракетного або бомбового удару. Фактично половину школи знищено. Йдуть рятувальні роботи.

Нагадаємо, ввечері 1 березня в результаті обстрілу Житомира на сулиці Сабурова загорілися житлові будинки, повибивало вікна у міській лікарні та обласному перинатальному центрі.

За попередньою інформацією ДСНС пошкоджені 10 приватних будинків, загинуло дві особи, травмовано троє.

Вранці 2 березня під час ранкового брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей: рятувальники з-під завалу дістали тіло ще однієї жінки, 16 осіб травмовані, серед яких семеро дітей.

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2 березня міська влада повідомила, Укрзалізниця запровадила евакуаційні поїзди з Житомира до Львова: поїзди відправлятимуться щодня о 13.00, проїзд безоплатний. З Житомира вдень 3 березня відправився перший евакуаційний потяг.