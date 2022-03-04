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Ракурс
Не сдадимся – Кличко о наступлении российских фашистов на Киев

Не сдадимся — Кличко о наступлении российских фашистов на Киев

4 мар 2022, 09:59
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Мер Віталій Кличко прокоментував напружену ситуацію в Києві. За його словами, українські воїни захистять столицю від російських загарбників.

Політик наголосив, що українцям нікуди відступати, тому вони будуть боротися. Про це Віталій Кличко заявив в ефірі агенції Reuters.

Ми не здамося. Нам нікуди відступати. Тисячі вже були вбиті у цій війні проти України. І ця кількість зростатиме, на жаль, — зазначив мер.

Він наголосив, що влада Києва евакуювали сиріт до Польщі та Німеччини. Кличко зазначив, що ситуація в столиці залишається напруженою.



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Люди стривожені, адже продовжуються постійні обстріли по житлових кварталах та об'єктах критичної інфраструктури, — розповів мер.

Источник: Ракурс


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