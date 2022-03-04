Путин за неделю трижды пытался убить Зеленского – The Times

https://racurs.ua/n167914-putin-za-nedelu-trijdy-pytalsya-ubit-zelenskogo-the-times.html

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Володимир Зеленський, президент України, залишається в Києві під час воєнних дій в України. За останній тиждень на главу держави було скоєно як мінімум три спроби замаху.

На вбивство українського лідера були відправлені два різні угруповання — найманці прокремлівського угруповання Вагнера і чеченський спецназ. Про це повідомляє британська газета The Times.

Щоразу замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступають проти війни з Україною, пише видання.

«Вагнерівці» в Києві зазнали втрат під час своїх спроб і були стурбовані тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії.

Джерело, близьке до групи, сказало, що інформованість служби безпеки Зеленського стала для них «моторошною».

Також на околиці Києва було попереджено замах групою чеченських найманців, яких було ліквідовано.

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Нагадаємо, Зеленський на пропозицію США покинути Україну через загрозу нападу на нього відповів, що йому потрібна «не таксі, а зброя».

Джерело: The Times