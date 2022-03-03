Зеленский — Путин идет в Берлин, сколько людей должно погибнуть, чтобы достучаться до вас?

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Володимир Зеленський звернувся до Заходу з проханням надіслати військові літаки для боротьби з російським вторгненням, інакше росіяни «будуть йти до Берлінської стіни».

Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін, коли. Скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів потрібно, щоб достукатися до вас? — сказав президент України під час спілкування із іноземними журналістами у Києві.

Зеленський переконував західні медіа, що «якщо нас не стане, росіяни йтимуть до Берлінської стіни», бо після України на черзі може бути Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща.

І так будуть вони йти до Берлінської стіни, — зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що НАТО має «потужно захищати держави свого альянсу», але коли був тиск зі сторони Білорусі (міграційна криза), то відповіді не восени 2021 року не було.

Альянс має бути настільки міцним, щоб з ним рахувались і маленькі країни, і велика імперія, — сказав Зеленський.

Він нагадав, що Путін постійно звинувачував Київ у «придушенні церкви московського патріархату». Водночас 2 березня в Харкові обстріляли Успенський собор.

Це так він захищає свою віру. Так само як Бабин Яр. З багатьма лідерами країн ми стали як близькі приятелі зараз. І я радий, що світ об'єднався. Жаль, що такою ціною, — розповів президент.

Також президент розкритикував Захід за запізнілу реакцію на дії Росії, яка зрештою дозволила Москві почати війну.

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Водночас Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України та звернувся до Путіна із пропозицією прямих переговорів.

Зеленський ще раз нагадав, що Україна не несе жодної загрози Росії, не є членом НАТО й тому вимагає безпекових гарантій для себе. За словами українського лідера, одним з таких гарантів може виступити Туреччина.