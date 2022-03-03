СБУ задержала мужчину, призвавшего рашистов обстрелять телебашню в Киеве (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n167898-sbu-zaderjala-mujchinu-prizvavshego-rashistov-obstrelyat-telebashnu-v-kieve-video.html

Ракурс

СБУ затримала чоловіка, який закликав російським військовим обстріляти телевежу у Києві.

Він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів. Спецслужба опублікувала звукові файли, які підтверджують причетність затриманого до злочину.

У результаті обстрілу телевежі загинули п’ять мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.

.