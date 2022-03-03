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СБУ задержала мужчину, призвавшего рашистов обстрелять телебашню в Киеве (ВИДЕО)
СБУ задержала мужчину, призвавшего рашистов обстрелять телебашню в Киеве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n167898-sbu-zaderjala-mujchinu-prizvavshego-rashistov-obstrelyat-telebashnu-v-kieve-video.htmlРакурс
СБУ затримала чоловіка, який закликав російським військовим обстріляти телевежу у Києві.
Він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.
Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів. Спецслужба опублікувала звукові файли, які підтверджують причетність затриманого до злочину.
У результаті обстрілу телевежі загинули п’ять мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.
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Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам, — запевнили в СБУ.