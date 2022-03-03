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Ракурс
СБУ затримала чоловіка, який допоміг російським військовим обстріляти телевежу у Києві.

СБУ затримала чоловіка, який закликав рашистів обстріляти телевежу у Києві (ВІДЕО)

3 бер 2022, 19:00
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СБУ затримала чоловіка, який закликав російським військовим обстріляти телевежу у Києві.

Він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів. Спецслужба опублікувала звукові файли, які підтверджують причетність затриманого до злочину.

У результаті обстрілу телевежі загинули п’ять мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.



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Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам, — запевнили в СБУ.

Джерело: Ракурс


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