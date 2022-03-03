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Зеленський Путіну - Що ти хочеш? Іди з нашої землі. Не хочеш, то сядь за стіл переговорів
Зеленський Путіну — Що ти хочеш? Іди з нашої землі чи сядь за стіл переговорівhttps://racurs.ua/ua/n167897-zelenskyy-putinu-scho-ty-hochesh-idy-z-nashoyi-zemli-chy-syad-za-stil-peregovoriv.htmlРакурс
Володимир Зеленський під час прес-конференції з іноземними ЗМІ закликав Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.
Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти — сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем — я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? — звернувся Зеленський до Путіна.
Зеленський нагадав Путіну, що російські окупанти привезли з собою в Україну крематорії, оскільки заздалегідь не мали наміру показувати своїм матерям убитих дітей.
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Вони не рахуються з людьми, посилають до нас «гарматне м’ясо». Кінець світу вже стався, якщо ми не можемо зупинити таких людей, — емоційно заявив Зеленський і додав, що не хоче в Україні «історії про 300 спартанців».