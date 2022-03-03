Президент Франції Еммануель Макрон та глава РФ Путін. Фото: Charles Platiau/Reuters

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Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що глава РФ Володимир Путін прагне захопити всю Україну.

Окупант висловив Макрону велику рішучість продовжувати наступ з метою «взяти під контроль» всю країну. На думку французького лідера, «найгірше ще попереду». Про це 3 березня заявили у Єлисейському палаці за підсумками розмови Макрона і Путіна, передає BFMTV.

Розмова президента Франції та російського диктатора тривала півтори години. Агресор з Кремля заявив, що «операція російської армії» розвивається за планом, який був розроблений у Москві. Путін наголосив, що ситуація буде загострюватися, якщо українці не приймуть умови рашистів.

Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін, — заявили у Єлисейському палаці.



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Нагадаємо, 28 лютого президент РФ Володимир Путін у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном заявив, що припинення війни Росії проти України можливе лише за «безумовного урахування законних інтересів РФ у сфері безпеки». У Кремлі хочуть, щоб українська сторона визнала «російський суверенітет» над Кримом, а Україна отримала «нейтральний статус». Крім того, Путін вимагав вирішення завдань щодо «демілітаризації та денацифікації української держави».

Джерело: BFMTV