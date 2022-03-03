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Ракурс
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава РФ Путин. Фото: Charles Platiau/Reuters

Худшее еще впереди — заявление Макрона после переговоров с Путиным

3 мар 2022, 18:27
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что глава РФ Владимир Путин стремится захватить всю Украину.

Оккупант Макрону выразил большую решимость продолжать наступление с целью «взять под контроль» всю страну. По мнению французского лидера, «худшее еще впереди». Об этом 3 марта заявили в Елисейском дворце по итогам разговора Макрона и Путина, передает BFMTV.

Разговор президента Франции и российского диктатора длился полтора часа. Агрессор из Кремля заявил, что «операция российской армии» развивается по плану, который был разработан в Москве. Путин подчеркнул, что ситуация будет обостряться, если украинцы не примут условия рашистів.

Президент Макрон ожидает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин, — заявили в Елисейском дворце.



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Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что прекращения войны России против Украины возможно лишь при «безусловного учета законных интересов РФ в сфере безопасности». В Кремле хотят, чтобы украинская сторона признала российский суверенитет над Крымом, а Украина получила «нейтральный статус». Корим того, Путин требовал решения задач по «демилитаризации и денацификации украинского государства».

Источник: BFMTV

Источник: Ракурс


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