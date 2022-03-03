ВРУ призвала международное сообщество закрыть небо над Украиной. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n167895-verhovnaya-rada-prizvala-mejdunarodnoe-soobschestvo-zakryt-nebo-nad-ukrainoy.html

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Низку звернень до міжнародних організацій ухвалила Верховна Рада.

Народні депутати підтримали звернення до ООН, Міжнародного комітету Червоного хреста, Європарламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, іноземних парламентів та урядів. Пленарне засідання українського парламенту відбулося сьогодні, 3 березня. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Telegram.

У своєму зверненні депутати ВРУ закликали міжнародну спільноту допомогти терміново забезпечити захист мирних мешканців від збройних нападів окупантів РФ. Також міститься заклик негайно відкрити «зелені коридори» для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей. При цьому потрібно гарантувати їхню безпеку у співпраці з Червоним хрестом, забезпечити гуманітарну допомогу постраждалим та цивільним.

Крім того, Верховна Рада закликала негайно запровадити безпольотну зону над територією України, оскільки це захистить цивільне населення, об'єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури.

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Також міститься заклик ввести в Україну миротворчі сили на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) «Об'єднання заради миру» від 3 листопада 1950 року. А Генсека ООН нардепи просять стати посередником для припинення війни.

Нагадаємо, Верховна Рада України 3 березня провела пленарне засідання, під час якого були ухвалені важливі закони. Народні депутати підтримали проекти законів про покарання за колабораційну діяльність та про націоналізацію російського майна в Україні.