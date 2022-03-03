Закон о сроке за коллаборационизм приняла ВРУ. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n167894-zakon-o-kollaborantah-prinyala-rada-kak-on-budet-rabotat.html

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Верховна Рада України 3 березня провела пленарне засідання, під час якого були ухвалені закони, що стосуються колабораційної діяльності.

Зокрема, депутати дали необхідну кількість голосів за законопроект № 5143 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)» та № 5144 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)». Про це повідомляється на сайті ВРУ.

Зазначається, що законопроектом № 5144 пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс України ст. 111−1 (колабораційна діяльність), якою передбачена кримінальна відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах. У ст. 55 ККУ були внесені зміни, що передбачають обмеження доступу до зайняття посад, до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на 15 років.

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Автори проекту закону № 5143 пропонували дозволити ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Також закон передбачає ліквідацію юридичних осіб, якщо їхні уповноважені особи були засуджені за колабораціонізм. Особам, які засуджені за цей злочин, заборонили бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, уповноваженими представниками кандидата на пост президента України в ЦВК, довіреними особами кандидата на пост президента, кандидатами на місцевих виборах тощо.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила націоналізувати російське майно в Україні. Рішення про конфіскацію ухвалюватиме РНБО за поданням Кабміну.