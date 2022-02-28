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Владимир Путин. Фото: ТАСС
Путин размечтался о Крыме, нейтралитете Украины и «денацификации»https://racurs.ua/n167733-putin-razmechtalsya-o-kryme-neytralitete-ukrainy-i-denacifikacii.htmlРакурс
Володимир Путін, президент Російської Федерації, у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном назвав умови припинення війни проти України.
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Він заявив, що врегулювання ситуації можливе лише за «безумовного урахування законних інтересів Росії у сфері безпеки». Про це повідомила прес-служба Кремля після телефонної розмови Путіна з Макроном.
У Кремлі висунули такі умови:
- визнання російського суверенітету над Кримом;
- вирішення завдань щодо «демілітаризації та денацифікації української держави»;
- забезпечення «нейтрального статусу» України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Путін перевів сили стримування на посилений режим бойового чергування — це зокрема може означати використання ядерної зброї.