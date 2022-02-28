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Владимир Путин. Фото: ТАСС

Путин размечтался о Крыме, нейтралитете Украины и «денацификации»

28 фев 2022, 18:48
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Володимир Путін, президент Російської Федерації, у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном назвав умови припинення війни проти України.



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Він заявив, що врегулювання ситуації можливе лише за «безумовного урахування законних інтересів Росії у сфері безпеки». Про це повідомила прес-служба Кремля після телефонної розмови Путіна з Макроном.

У Кремлі висунули такі умови:

  • визнання російського суверенітету над Кримом;
  • вирішення завдань щодо «демілітаризації та денацифікації української держави»;
  • забезпечення «нейтрального статусу» України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Путін перевів сили стримування на посилений режим бойового чергування — це зокрема може означати використання ядерної зброї.

Источник: Ракурс


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