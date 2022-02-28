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Володимир Путін. Фото: ТАСС
Путін розмріявся про Крим, нейтралітет України та «денацифікацію»https://racurs.ua/ua/n167733-putin-rozmriyavsya-pro-krym-neytralitet-ukrayiny-ta-denacyfikaciu.htmlРакурс
Володимир Путін, президент Російської Федерації, у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном назвав умови припинення війни проти України.
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Він заявив, що врегулювання ситуації можливе лише за «безумовного урахування законних інтересів Росії у сфері безпеки». Про це повідомила прес-служба Кремля після телефонної розмови Путіна з Макроном.
У Кремлі висунули такі умови:
- визнання російського суверенітету над Кримом;
- вирішення завдань щодо «демілітаризації та денацифікації української держави»;
- забезпечення «нейтрального статусу» України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Путін перевів сили стримування на посилений режим бойового чергування — це зокрема може означати використання ядерної зброї.