Володимир Путін. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n167733-putin-rozmriyavsya-pro-krym-neytralitet-ukrayiny-ta-denacyfikaciu.html

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном назвав умови припинення війни проти України.

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Він заявив, що врегулювання ситуації можливе лише за «безумовного урахування законних інтересів Росії у сфері безпеки». Про це повідомила прес-служба Кремля після телефонної розмови Путіна з Макроном.

У Кремлі висунули такі умови:

визнання російського суверенітету над Кримом;

вирішення завдань щодо «демілітаризації та денацифікації української держави»;

забезпечення «нейтрального статусу» України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Путін перевів сили стримування на посилений режим бойового чергування — це зокрема може означати використання ядерної зброї.