Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Служба безпеки України. Фото: СБУ

СБУ заблокувала сайт, який ширив координати для бомбардування України (ФОТО)

28 лют 2022, 18:07
999

Війна в Україні триває. Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) виявили, що росіяни використовували спеціальний сайт як джерело розвідувальної інформації для авіаударів по військових об'єктах України.

Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об'єктів на мапі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об'єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами. Наразі роботу веб-ресурсу блоковано.



.

Блокування. Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна в Україні триває — російські загарбники готуються глушити зв’язок, інтернет і телебачення в прифронтовій зоні. Вони планують запустити інформацію про капітуляцію України і примусити місцеве населення до відмови від опору/

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів