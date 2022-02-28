Ракурсhttps://racurs.ua/
Служба безопасности Украины. Фото: СБУ
СБУ заблокировала сайт, который делился координатами для бомбардировки (ФОТО)https://racurs.ua/n167732-sbu-zablokirovala-sayt-kotoryy-delilsya-koordinatami-dlya-bombardirovki-foto.htmlРакурс
Війна в Україні триває. Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) виявили, що росіяни використовували спеціальний сайт як джерело розвідувальної інформації для авіаударів по військових об'єктах України.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об'єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об'єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами. Наразі роботу веб-ресурсу блоковано.
.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна в Україні триває — російські загарбники готуються глушити зв’язок, інтернет і телебачення в прифронтовій зоні. Вони планують запустити інформацію про капітуляцію України і примусити місцеве населення до відмови від опору.