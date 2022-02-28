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Ракурс
Связь. Фото: istock

Войска РФ будут глушить связь и интернет — готовят фейки о «капитуляции»

28 фев 2022, 17:33
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Війна в Україні триває — російські загарбники готуються глушити зв’язок, інтернет і телебачення в прифронтовій зоні.

Вони планують запустити інформацію про капітуляцію України і примусити місцеве населення до відмови від опору. Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Тим, хто потрапить під дію радіоелектронної перешкоди надійними способами комунікації будуть SMS-повідомлення та стаціонарний телефонний зв’язок, — заявили у Повітряних силах.



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Також українців закликали довіряти лише офіційним каналам зв’язку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що YouTube, відомий відеосервіс, заблокував пропагандистські російські канали в Україні. Тепер окупант не зможе розповсюджувати та нав’язувати свої фейки у нашій країні.

Источник: Ракурс


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