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Связь. Фото: istock
Войска РФ будут глушить связь и интернет — готовят фейки о «капитуляции»https://racurs.ua/n167729-voyska-rf-budut-glushit-svyaz-i-internet-gotovyat-feyki-o-kapitulyacii.htmlРакурс
Війна в Україні триває — російські загарбники готуються глушити зв’язок, інтернет і телебачення в прифронтовій зоні.
Вони планують запустити інформацію про капітуляцію України і примусити місцеве населення до відмови від опору. Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.
Тим, хто потрапить під дію радіоелектронної перешкоди надійними способами комунікації будуть SMS-повідомлення та стаціонарний телефонний зв’язок, — заявили у Повітряних силах..
Також українців закликали довіряти лише офіційним каналам зв’язку.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що YouTube, відомий відеосервіс, заблокував пропагандистські російські канали в Україні. Тепер окупант не зможе розповсюджувати та нав’язувати свої фейки у нашій країні.