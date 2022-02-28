Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской экономики – какие санкции уже действуют в РФ

Уничтожение российской экономики — какие санкции уже действуют в РФ

28 фев 2022, 17:28
999

Напад Росії на Україну не обійшовся без наслідків для окупантів. Багато країн запровадили санкції проти країни-агресора.

Росіяни зіткнулися з ізоляцією, девальвацією та інфляцією, пише телеграм-канал «Монополіст».

Наразі запроваджені такі обмеження:

  • ЄС та Велика Британія заблокували резерви центробанку РФ на європейських рахунках;
  • підсанкційні банки почали відключати від SWIFT;
  • Центральний банк РФ підвищив облікову ставку з 9,5% до 20%, кредитні ставки в російських банках становлять 40%;
  • російським експортерам наказали продавати 80% валютного виторгу;

Також ЄС та США закрили повітряний простір для російських літаків. Лізингодавці почали вимагати від авіакомпаній з Росії повернути літаки;

Покупці СПГ призупиняють закупівлі у Росії. Трейдери побоюються купувати СПГ або використати судна з РФ.

Окрім того, Daimler Truck зупиняє співпрацю із КАМАЗом, а німецький концерн Volkswagen зупинив поставки автомобілів в Росію.



.

Тим часом українські кібервійська поклали московську біржу, а потім і сервіс bestchange, через який росіяни конвертували крипту в євро.

Джерело: «Монополіст»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров