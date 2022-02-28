Последствия обстрела в Харькове. Фото: Telegram-канал Труха

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Російські окупанти масовано обстріляли Харків з систем залпового вогню «Град».

Внаслідок обстрілів загинули десятки осіб, ще сотні дістали поранення. У місті тривають обстріли з артилерії по житлових кварталах. Нацисти гатять по мікрорайонах Олексіївка, Салтівка та Павлополь. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає «Громадське».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegramповідомив, що окупанти випустили ракети по території в районі перехрестя вулиці Бучми та вулиці Гвардійців Широнинців. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку, інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Окупанти навмисно обстріляли цивільні будинки з «Градів», упевнений блогер та волонтер Роман Донік. За його словами в цьому районі нема нічого, крім багатоквартирних будинків. Ще поряд розташована лікарня.

Головне управління ДСНС у Харківській області зазначило, що через обстріл з повітря на вулиці Великій Кільцевій, ліквідували. Внаслідок обстрілу горіло п’ять легкових автомобілів у дворі. За словами місцевих жителів, снаряди приземлилися у дворі перед будинком.

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Нагадаємо, 28 лютого російські загарбники стріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» по Харкову. Десятки людей загинули, поранення могли дістати сотні громадян. На місце обстрілу виїхали карети швидких допомог.