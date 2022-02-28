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В Харьковской области провели спецоперацию против предателей, фото: YouTube

Спецоперацию против предателей провели на Харьковщине, задержан мэр Южного

28 фев 2022, 15:04
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На Харківщині військові провели спецоперацію, в ході якої за статтею «Державна зрада» були затримані мер Південного Олександр Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 28 лютого, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом! — наголосив він. — Військові попереджають. Це вони проявили лояльність, що затримали. Цитата: Розстрілювати (зрадників — ред.) будуть на місці.



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У нас є сили відстоювати своє! І ми це робимо, — додав він.

Нагадаємо, російські війська сьогодні з «Градів» обстріляли житлові квартали Харкова. Повідомляється про численні жертви.

Источник: Ракурс


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