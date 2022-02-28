Спецоперацію проти зрадників провели на Харківщині, затримано мера Південного

На Харківщині провели спецоперацію проти зрадників, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n167720-specoperaciu-proty-zradnykiv-provely-na-harkivschyni-zatrymano-mera-pivdennogo.html

Ракурс

На Харківщині військові провели спецоперацію, в ході якої за статтею «Державна зрада» були затримані мер Південного Олександр Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 28 лютого, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом! — наголосив він. — Військові попереджають. Це вони проявили лояльність, що затримали. Цитата: Розстрілювати (зрадників — ред.) будуть на місці.



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У нас є сили відстоювати своє! І ми це робимо, — додав він.

Нагадаємо, російські війська сьогодні з «Градів» обстріляли житлові квартали Харкова. Повідомляється про численні жертви.